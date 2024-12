Regione, Bucci presenta il programma in aula: “Voglio la Liguria a statuto speciale”

Liguria. Seconda seduta del Consiglio regionale e prima sfuriata del nuovo governatore Marco Bucci che non ha tollerato le continue interruzioni arrivate dai banchi del Pd durante la presentazione del programma e della giunta e si è scontrato pure con l’ufficio di presidenza. Uno stile al quale nessuno era abituato in via Fieschi. In apertura dei lavori sono state votate le dimissioni e la surroga dei quattro consiglieri regionali nominati in giunta, passaggio segnato dalle polemiche dell’opposizione per una mossa – nel segno della continuità con la prassi di Giovanni Toti – che fa scattare quattro stipendi in più per l’amministrazione.

Quello portato oggi in aula da Bucci è sostanzialmente lo stesso programma presentato all’inizio della campagna elettorale: “Sarebbe scorretto se fosse diverso”. In sintesi: “L’obiettivo è migliorare la qualità di vita dei liguri. Diremo sì a tutti i progetti che contribuiscono alla crescita, indipendentemente da chi li ha generati. Questo programma potrà evolvere secondo le esigenze che emergeranno. Non si sta attaccati alle cose solo perché si sono dette un giorno. Vogliamo una Liguria orientata allo sviluppo, al futuro, che garantisca attenzione soprattutto ai più fragili. Se guardiamo avanti non possiamo lasciare nessuno indietro”.

» leggi tutto su www.ivg.it