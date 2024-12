Servono coperte e abiti invernali: scatta l’Emergenza freddo in una Spezia sempre più minacciata dalla povertà diffusa

Quando il clima diventa rigido c’è chi ha modo di scaldarsi. Altre persone purtroppo no ed è a questo punto della storia che la generosità degli spezzini si schiude come un bel regalo sotto l’albero di Natale. Per esaudire la necessità di donare quel calore e far fronte ad un’esigenza reale, da anni è attivo un noto protocollo messo in campo dal terzo settore, con Caritas in prima fila: “Emergenza freddo”.

Si tratta di una catena virtuosa che da opportunità e possibilità a chi non ha niente di avere un posto caldo in cui ripararsi, Locanda del Samaritano su tutti, e uno spazio dove stare se il clima fuori è troppo rigido anche di giorno. Azioni che si concretizzano nelle strutture messe a disposizione delle realtà aderenti al protocollo e che distribuisce anche coperte e abiti caldi. Una rete che coinvolge più associazioni riunite nel Tavolo della carità. Il vento gelido dell’inverno in città ha già fatto capolino e sono attivi i canali per raccogliere coperte e indumenti da consegnare a chi ne ha bisogno. Una vera e propria raccolta straordinaria. Nella locandina sottostante sono disponibili le informazioni con i punti di raccolta e a chi rivolgersi.

