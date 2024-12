Sestri: operazione dei carabinieri, accertamenti su tre persone fermate

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Sestri Levante contro la criminalità in città e nel Tigullio orientale. In serata i militari hanno bloccato tre persone sospettate e le hanno portate nella caserma di via Val di Canepa. Non si tratta di arresti, almeno per il momento, ma di accertamenti. Sull’operazione una cortina di silenzio; molte le domande dei cittadini che hanno visto sfilare verso la caserma cinque vetture dei carabinieri che non sono certo passate inosservate. Si ipotizzano fermi a seguito di tentate truffe agli anziani o per spaccio di droga.

