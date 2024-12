Solidarietà, il Comune di Genova aderisce al “Giving Tuesday”, il grande evento mondiale dedicato alla generosità

Genova. Il Comune di Genova aderisce al Giving Tuesday, il più grande evento mondiale dedicato alla generosità e alla solidarietà, colorando di rosso questa sera la fontana di piazza De Ferrari.

Immagina un giorno in cui tutti nel mondo si uniscono per fare la differenza: questo è Giving Tuesday, la giornata mondiale del dono che ispira milioni di persone a donare, collaborare e celebrare la solidarietà. Nato nel 2012 a New York come risposta al consumismo del Black Friday, Giving Tuesday ha rapidamente trasformato il martedì successivo in un’ondata di altruismo che coinvolge oltre 100 paesi del mondo.

