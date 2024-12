Studio infrastrutture, Rifondazione: “Confindustria ordina, la politica esegue”. Magliani e Vesco: “Metodo inaccettabile, sindaco di Arcola non ha informato consiglio comunale”

“Stamane presso la sede di Confindustria è stato presentato lo Studio Strategico infrastrutturale di Ance. Questo piano è il punto di arrivo di un’analisi iniziata da Confindustria nel febbraio dello scorso anno, quando presentò le proprie osservazioni al Piano Territoriale Regionale, affrontando il tema infrastrutturale della nostra provincia, ovviamente dal proprio punto di vista. Un Piano che mette in evidenza le difficoltà, non discutibili, della rete infrastrutturale esistente, a fronte dell’ipotesi di un malaugurato blocco del raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano, dandone una lettura strettamente legata alla ricaduta industriale ed economica, proponendo una sfilza di opere infrastrutturali territorialmente e ambientalmente impattanti e che mirano solamente ad un flusso diverso di veicoli e merci senza tenere minimamente conto di altre forme di mobilità e del diritto alla vivibilità del proprio territorio da parte degli abitanti”. Inizia così la nota con cui la federazione provinciale di Rifondazione comunista interviene a valle della presentazione dello studio di Ance avvenuta questa mattina.

“Come già fatto in occasione dell’approvazione del Ptr, ci opponiamo fortemente a questa visione di sviluppo del territorio, dove non si affronta il problema del recupero dell’esistente e della salvaguardia del suolo, anzi si va a conclamare una promozione indiscriminata di grandi opere infrastrutturali, senza verificarne la vera compatibilità con le dinamiche territoriali e ambientali.

Una visione strategica che soprattutto non tiene minimamente conto, come tentativo di decongestionare le arterie viarie della provincia, della possibilità di potenziare il trasporto pubblico esistente che è ridotto all’osso e perciò inservibile per le necessità della maggior parte della popolazione residente. Rimanendo nel merito, se da una lato possiamo riconoscere che il Piano presentato contiene anche approcci e analisi in parte condivisibili (sempre che siano seguite da interventi che garantiscano sempre il minor impatto ambientale ed un’adeguata convivenza con gli abitanti dei territori), dall’altro siamo di fronte ad un elenco di opere che meriterebbero ulteriori momenti di condivisione ed approfondimento tra i vari Comuni interessati per studiare l’effettiva utilità, l’eventuale presenza di criticità e la possibilità di interventi alternativi prima di trovare la piena condivisione con le progettualità su cui insistono Ance e Confindustria. Sconvolgente è però il metodo: assistiamo infatti alla totale subalternità della politica a questa visione confindustriale di sviluppo del territorio. Se è normale che taluni soggetti portino avanti proposte finalizzate ai propri interessi di sviluppo industriale – e soprattutto di profitto economico – senza tenere in considerazione visioni alternative di sviluppo territoriale. La politica – proseguono da Rifondazione – dovrebbe invece ascoltare anche le altre proposte (dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni ambientaliste tanto per citarne alcune) – e mettere allo stesso tavolo tutti gli attori interessati ad una visione complessiva di sviluppo del territorio provinciale, e provando a fare una sintesi dare una propria idea strategica di sviluppo. E quel tavolo dovrebbe essere convocato negli uffici di Comuni e Provincia, vere sedi della programmazione pubblica, senza andare a firmare accordi in casa di Confindustria. L’adesione al protocollo d’intesa da parte dei sindaci presenti è quindi per noi la vera sconfitta della politica e del ruolo pubblico di programmazione ed indirizzo che gli amministratori pubblici hanno, ed al contempo palesa la totale subalternità a determinati portatori d’interesse, visto che ritroviamo una classe politica intera a “legare l’asino dove vuole il padrone”…. a subire ed assecondare – e quindi probabilmente a condividere acriticamente questa visione strategica – una lettura fortemente di parte dello sviluppo del proprio territorio. Sarà premura dei nostri eletti, nelle varie amministrazioni locali interessate dai progetti infrastrutturali in questione, chiedere conto di quanto sottoscritto questa mattina”.

Fanno eco alla federazione provinciale i consiglieri comunali di Arcola, Enrico Vesco e Paolo Magliani, indirizzando le loro critiche alla sindaca Monia Paganini. “Questa mattina si è tenuto presso la sede della Confindustria spezzina un importante incontro con i sindaci della Val di Magra assieme ai primi cittadini di Vezzano e Bolano per discutere delle ipotesi di future infrastrutture viarie, tema da molto tempo dibattuto nella nostra provincia. Al termine della rassegna tutti i sindaci hanno sottoscritto un protocollo di intesa che sancisce i forti i desiderata della classe industriale, non certo degli abitanti del territorio provinciale. Tali desideri sono sembrati veri e propri “suggerimenti” nemmeno troppo velati, dato che Confindustria si è pure permessa di lasciare in calce una bozza di delibera che i sindaci dovranno poi avere il piacere di far approvare dalle loro giunte e dai loro consigli. Sorvolando per ora sul merito della proposta, che sarà oggetto di immediate richieste di chiarimenti in sede istituzionale, disapproviamo e contestiamo fortemente questa modalità di “confronto”. Le istituzioni locali vengono scavalcate apparendo totalmente succubi degli interessi dei privati che pensano solo indicare gli ordini da eseguire. Ma la colpa va anche agli stessi sindaci che hanno taciuto, facendo calare un velo di top-secret sull’intera vicenda. Di certo su un piano così cruciale per il nostro territorio, che coinvolgerebbe in particolare i comini di Santo Stefano e Arcola, il sindaco Paganini non ha assolutamente informato il consiglio comunale arcolano, nemmeno in occasione dell’apertura dell’ultima seduta del 29 novembre scorso, nel momento riservato – appunto – alle comunicazioni. Noi stamani eravamo presenti, seppur in maniera tardiva, perché informati da altri canali. Chiederemo immediatamente un confronto su quanto accaduto e il caso sarà oggetto di interrogazioni in sede comunale. L’unico e solo luogo dove certe decisioni devono essere prese”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com