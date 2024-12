Studio Strategico Infrastrutturale, le sindache dem: “Studiamo una metropolitana veloce”

Bene un’alternativa al raccordo autostradale La Spezia-Santo Stefano Magra, ma le sindache di Arcola e Santo Stefano Magra chiedono anche un impulso agli spostamenti di ogni giorno tramite una mobilità leggera su rotaia. Monica Paganini e Paola Sisti, a margine del protocollo per Superstrada del Golfo, Cisa bis e Bypass di Santo Stefano presentato questa mattina in Confindustria, hanno espresso la necessità di puntare su un’alternativa alla gomma.

“Grazie a Confindustria per essersi presa la responsabilità di questo studio, ora però c’è da tornare a dare centralità al ruolo della Provincia – le parole della prima cittadina di Arcola -. Questo è un lavoro che avrebbe dovuto fare la politica. Il mio è un appello che spero venga colto. Alcuni comuni tra cui Arcola, Vezzano Ligure, Santo Stefano e Follo già scontano i costi sociali di questa congestione della viabilità. Per chiudere il cerchio però dobbiamo sottolineare il ruolo della ferrovia. La Pontremolese è un nodo ancora da sciogliere, ma penso al beneficio che potrebbe avere la rotaia che attraversa tutta la provincia tra Levanto e Luni. Utilizzarla come una metropolitana leggera potrebbe iniziare da subito sgravare il flusso sulle nostre strade. Arcola ha fatto uno studio che testimonia più di cento passaggi di treni passeggeri sul nostro territorio, uno ogni 14 minuti. Se riuscissimo, con uno sforzo ideativo, a utilizzare il treno per gli spostamenti veloci delle persone avremmo dato un’ulteriore risposta. Sì alla gomma, ma non trascuriamo metodi alternativi”.

