Nell’ambito del Progetto “La diffusione della musica corale nel territorio”, l’Associazione di Promozione Sociale – gruppo vocale “Il Convitto Armonico”, grazie al contributo dell’otto per mille che i Contribuenti italiani hanno scelto di destinare alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, organizza una lezione concerto sul canto corale. La masterclass si svolgerà venerdì 6 dicembre alle 17 presso la sede dell’Università Popolare della Spezia, in via Reggio Emilia 20, con ingresso libero e gratuito. I partecipanti potranno assistere ad una vera prova-lezione che i direttori del gruppo vocale “Il Convitto Armonico”, Stefano Buschini e Marco Montanelli (già docente di Educazione Musicale per diversi anni nella scuola media di Arcola) terranno al coro, in vista dei prossimi prestigiosi impegni del gruppo nel Nord Italia. Il gruppo vocale “Il Convitto Armonico”, attivo dal 1990, svolge attività concertistica in Italia e all’estero; ha pubblicato 3 compact disc per la casa discografica Tactus di Bologna, con musiche di Marc’Antonio Ingegneri, Tomas Luis de Victoria e Franchino Gaffurio. Ha vinto 5 concorsi corali nazionali dal 1996 al 2006. Ha cantato recentemente a Parma al Festival “Spiritus” e canterà prossimamente a Milano (1 dicembre, chiesa di san Barnaba) e Chivasso (28 dicembre, chiesa di San Giuseppe), oltre che nella città di origine, La Spezia e ad Arcola. Il Progetto “La diffusione della musica corale nel territorio” terminerà il 21 dicembre, con il concerto finale nella Sala Consiliare del Comune di Arcola.

