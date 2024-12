A Riomaggiore appello per la revisione della chiusura di filiale bancaria e Bancomat

In riferimento alla decisione comunicata dall’Istituto di credito Banco Desio, riguardo alla chiusura definitiva della filiale bancaria di Riomaggiore e la rimozione del relativo sportello bancomat, l’amministrazione comunale esprime profonda preoccupazione per le ripercussioni che tale scelta potrebbe avere sulla comunità locale e sui milioni di visitatori che ogni anno frequentano il nostro territorio. La sindaca Fabrizia Pecunia sottolinea, infatti, che nonostante le dimensioni ridotte del Comune, “Riomaggiore accoglie circa 4 milioni di turisti ogni anno, rappresentando una delle mete più frequentate delle Cinque Terre, tra le destinazioni turistiche preferite da italiani e stranieri. La presenza di una filiale bancaria e di uno sportello bancomat non è solo un servizio essenziale per i residenti, ma anche una risorsa fondamentale per i visitatori, il cui afflusso costituisce una componente vitale dell’economia locale”, si legge nella nota.

Pur rispettando le strategie aziendali dell’Istituto, la Sindaca ha ufficialmente richiesto la revisione della decisione, evidenziando il grave disservizio che questa scelta comporterebbe. La lettera inviata alla Banca manifesta la disponibilità del Comune a un incontro, per illustrare in dettaglio le necessità del territorio e valutare soluzioni che possano contemperare le esigenze aziendali con quelle della comunità. “L’accesso ai servizi bancari non è solo una questione economica, ma un diritto essenziale per i cittadini e una necessità per sostenere il turismo che anima il nostro borgo. Invitiamo l’Istituto di credito a collaborare con noi per identificare un percorso condiviso che garantisca il mantenimento di questi servizi fondamentali”, dichiara la sindaca Pecunia. L’amministrazione comunale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e rinnova il proprio impegno a rappresentare le istanze del territorio, auspicando una risposta positiva da parte dell’Istituto bancario.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com