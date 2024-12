Celle Ligure. È un paese attonito. Senza voce. Una notizia, una tragedia, che lascia tutti senza fiato. Renato Zunino non c’è più. Un epilogo tragico conclude un pomeriggio fatto di ricerche e di speranza e una pagina che ha segnato la storia del paese.

Ogni mattina, molto presto, già in giro per Celle. Sempre. Il giornale sotto il braccio, il sorriso aperto. Due parole. L’ufficio in largo Giolitti, la bandiera dell’Anpi. La commemorazione dei Fratelli Figuccio. Anche questo era Renato.

» leggi tutto su www.ivg.it