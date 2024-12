Al circolo con 17 dosi di cocaina negli slip, arrestato 23enne

Genova. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio dopo essere stato trovato all’interno di un circolo di Sampierdarena con 17 dosi di cocaina nascosti negli slip.

Le volanti lo hanno scoperto durante un controllo serale in via Rela, martedì. Nel circolo, seduto a un tavolo, hanno riconosciuto un giovane non nuovo a reati relativi allo spaccio e hanno deciso di avvicinarsi. Alla fine è emerso che il 23enne nascondeva nella biancheria sia le dosi di cocaina sia 100 euro in contanti.

