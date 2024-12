Alla Camera question-time su Piaggio AeroSpace, Cavo (Nm): “Il ministro Urso conferma: ci sono tre offerte vincolanti, svolta decisiva”

Villanova d’Albenga. “Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha annunciato ufficialmente che ci sono tre offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di Piaggio Aerospace provenienti da player industriali internazionali. E che, soprattutto, siamo alla fase decisiva”. Cosi Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della commissione attività produttive, a seguito del question time odierno sul dossier Piaggio Aerospace, da sei anni in amministrazione straordinaria.

“Una notizia formale e rilevante, riferita oggi alla mia interrogazione durante il question time alla Camera che traccia una rotta chiara e finalmente positiva per Piaggio. Se siamo alla fase decisiva significa che siamo alla svolta decisiva: oggi, finalmente, abbiamo la certezza che i commissari potranno scegliere, in tempi brevi, tra tre offerte definitive e vincolanti. Questa è la garanzia che questo terzo bando di gara, dopo anni di nulla di fatto, potrà andare finalmente a buon fine”.

