All’ospedale San Paolo di Savona, Principesse e Supereroi alleati per donare un sorriso ai piccoli pazienti

Savona. Che cosa succede quando le principesse si alleano con i supereroi? Ne scaturisce un’iniziativa di supporto e solidarietà volta a donare un sorriso ai bambini ricoverati. E’ proprio ciò che l’iniziativa “Sognare oltre la malattia” vuole promuovere venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 10:30, presso l’Ospedale San Paolo.

I SupereroiAcrobatici, approdati per la prima volta nella città della Torretta, si caleranno dal tetto del reparto di Pediatria per visitare a sorpresa i piccoli pazienti, in compagnia delle Principesse in Corsia, per portare all’interno dell’ospedale una ventata di magia. Per tutti i bambini presenti ci sarà la donazione di un piccolo pensiero. Partner dell’evento la Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”.

» leggi tutto su www.ivg.it