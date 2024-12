Area ex Ip, a gara l’appalto integrato per la bonifica: 381 giorni per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

Con 5 milioni di euro provenienti dal Pnrr il Comune ha messo a gara la progettazione e l’esecuzione della bonifica di una parte del subdistretto 4B dell’area ex Ip, per un totale di 15mila metri quadrati.

L’appalto, che riguarda il cosiddetto “lotto Pnrr”, sul lato sud ovest dell’area, dovrà essere concluso entro 381 giorni dall’avvio della progettazione, in ossequio alle tempistiche ristrette previste per l’utilizzo dei fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e pertanto la fine dei lavori di bonifica dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2026.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è infatti fissato per le 9.30 del 7 gennaio 2025, con verifica del contenuto delle buste prevista dopo mezz’ora. La commissione si riunirà nei giorni seguenti e l’assegnazione delle gara e l’affidamento dell’appalto integrato dovrebbero avvenire nel giro di poche settimane, consentendo così l’avvio della progettazione entro il primo trimestre del 2025.

L’importo per l’esecuzione della bonifica, oggetto di possibile ribasso, ammonta per la precisione a 4.467.133,74 euro, di cui 341.916,53 dovranno essere destinati alla manodopera. A questa somma si aggiungono l’importo degli oneri per la sicurezza (374.025,14 euro) e quello per l’esecuzione delle progettazioni esecutiva e il coordinamento della sicurezza (52.020,56 euro), entrambi da non sottoporre a ribasso.

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: all’offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo di 80/100, con una soglia di sbarramento di 40 punti, mentre la proposta economica varrà al massimo 20/100.

