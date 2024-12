Cicloturismo e Enogastronomia: focus all’Alberghiero di Alassio con la presentazione dell’evento “A Bike Day in Ranzo”

Alassio. All’Istituto Alberghiero di Alassio, l’incontro dedicato alla presentazione dell’evento “A Bike Day in Ranzo”, organizzato da Alassio4Fun in collaborazione con il Comune di Ranzo, la Proloco di Ranzo e con il patrocinio delle Antiche Vie Del Sale, ha posto l’accento sui nuovi trend di domanda turistica del segmento bike&food.

Relatori dell’incontro sono stati Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, Stefano Pezzini, giornalista e food blogger, Giorgio Nannei, presidente di Alassio4Fun, Federico Moisello, sommelier, e Franco Laureri, destination manager di Ranzo. Durante il focus è emersa l’importanza di questo nuovo trend di domanda, come evidenziato dalle ricerche realizzate sul cicloturismo e il bike&food. Di qui la necessità di offrire esperienze in questo segmento che combinino sport, cultura e sapori locali. Da queste premesse nasce questa “pedalata” alla scoperta enogastronomica dell’Alta Valle Arroscia, “A Bike Day in Ranzo”, del prossimo 8 dicembre con partenza e arrivo ad Alassio.

