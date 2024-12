Corsa in ambulanza al Gaslini per una bambina con forti dolori al ventre

Alle 5 di mattina i volontari della Croce Rossa sono di ritorno alla Spezia. Hanno accompagnato d’urgenza, partendo alle 2 di notte, una bambina di pochi anni che lamentava forti dolori addominali. Si trattava di una semplice appendicite, ma per garantire un sospiro di sollievo alla piccola e alla famiglia c’è voluta tutta la prontezza e la preparazione di chi manda avanti il sistema dei soccorsi e dei trasporti d’urgenza.

“Ore 2.00 della notte. Arriva la chiamata della centrale del 118: ‘C’è una bambina di pochi anni da portare d’urgenza al Gaslini’. Pochi minuti per indossare la divisa, salire in ambulanza e prendere la piccola, poi eccoci subito in autostrada in direzione Genova – racconta il Comitato della Croce Rossa spezzina -. Durante il viaggio la bambina dorme tranquilla: per fortuna è solo un’appendicite, ma a quell’età per un genitore ogni cosa è fonte di spavento. Poco prima dell’ospedale la bimba sorride e la tensione finalmente si allenta. Più di 200 km dopo, alle 5 della mattina, siamo di ritorno in sede alla Spezia. Ci abbiamo messo il cuore, come sempre, e ancora di più quando abbiamo a che fare con i bambini. È il racconto di un turno sul nostro centro mobile, l’ambulanza su cui viaggiamo per i trasporti di lunga percorrenza di pazienti critici o non stabili”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com