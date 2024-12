Due conversazioni di Carlo Sassetti e Ludovico Renzi al Lia

Giovedì 5 dicembre alle 16 al Museo Civico “Amedeo Lia” sono previste due conversazioni di Carlo Sassetti “Le copie in gesso nelle Accademie e nei Musei. Fortuna, oblio e riscoperta delle gipsoteche” e di Ludovico Renzi “La formatura a tasselli. Tecnica e materiali” in occasione della mostra “L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour”. Si consiglia la prenotazione. La mostra “L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour” è l’evento museale dell’anno della Città della Spezia ed intende porre l’attenzione sul gran viaggio di formazione e istruzione che, tra Sette e Ottocento, prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria, dove trovare confronto con il passato e ristoro per anima e corpo. L’Italia era il paese della memoria e il gran giardino di Europa, e anche il golfo e la sua Città diventano meta, pur tardiva, di questi colti pellegrinaggi, una vera attrazione naturale in quanto, come afferma John Ruskin nel 1845 quando qui giunge al chiaro di luna, nessun altro luogo è «destinato all’acquarello» quanto questo. La mostra è pertanto un’ulteriore occasione di valorizzazione della collezione Lia, posta in dialogo con straordinarie opere in prestito provenienti da tutta Italia, fra gli altri, dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma, dai Musei Civici di Padova, dal Museo di Roma e dalla Collezione d’Arte della Fondazione Cariplo. Roma, Venezia, Firenze, Napoli: sono queste le quattro tappe che il visitatore della Mostra, trasformandosi nel grandtourist dell’Ottocento, scoprirà in un allestimento completamente inedito e immersivo attraverso un’esperienza estetica straordinaria.

