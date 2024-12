Ex Ilva, confronto sul futuro a Novi Ligure. Piaggio Aero, arrivano tre offerte vincolanti

Genova. Il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, in rappresentanza di Regione Liguria, ha preso parte a Novi Ligure al tavolo di confronto dedicato al futuro dell’ex Ilva, organizzato da Regione Piemonte con il direttore generale di Acciaierie d’Italia, il direttore generale del Gruppo Ilva, le amministrazioni comunali e le sigle sindacali, anche genovesi.

“L’ex Ilva è un presidio industriale e occupazionale irrinunciabile per la Liguria, il Nord-Ovest e l’intero Paese – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Quanto riferito dall’azienda, in linea con quanto annunciato dal ministro Urso due mesi fa a Genova, ci fa ben sperare in vista della scadenza delle offerte vincolanti, recentemente prorogata al 10 gennaio 2025 dalla struttura commissariale. La ripartenza del secondo altoforno a Taranto, come detto dal direttore generale di Acciaierie d’Italia, l’ingegner Maurizio Saitta, ha consentito di raddoppiare la produzione, raggiungendo i target prefissati a giugno scors”.

