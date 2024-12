Genoa, Vogliacco: “Col Torino proveremo a regalare il bottino pieno ai nostri tifosi”

Genova. “Siamo contenti per aver ritrovato continuità, stiamo lavorando tanto per migliorare, per continuare a crescere e la strada è quella giusta”. Alessandro Vogliacco, a margine dell’incontro con i tifosi al Genoa Store del Porto Antico, ha parlato del lavoro delle ultime settimane apportato da mister Vieira non senza dimenticare Alberto Gilardino: “Ringraziamo il mister per quello che abbiamo fatto insieme, quello rimane, non lo potrà mai togliere nessuno. Siamo curiosi di lavorare con Vieira, ha portato nuovi concetti, si è presentato con grande umiltà, grande voglia di fare e lo seguiremo al 100%. Ha portato con sé uno staff giovane che ha voglia di mettersi a disposizione della squadra e tutti li seguono, abbiamo voglia di fare bene, stiamo bene insieme, quindi ci sarà sicuramente spazio per crescere”.

Tra le novità apportate c’è anche il cambio di modulo, la difesa a quattro: “Mi trovo bene e stiamo facendo bene. L’ultima partita non abbiamo preso gol e vogliamo continuare a crescere e a migliorare”.

