Il Celle Varazze si avvicina alla vetta, Pisano: “Godermela? Non c’è tempo, l’agenda è fitta”

“Una partita abbastanza equilibrata. Finita la partita tendo ad analizzare le parti che non sono andate bene quindi ho dei ricordi sfocati e non sono lucidissimi. Galatolo ha fatto un goal straordinario del 2 a 1. Partita intensa e appena è finita ho iniziato a pensare a domani e a Loano. Quando devi fare un certo tipo di campionato non hai tempo di dire ‘che bello’. Sulla mia agenda c’è che stasera devo iniziare a rivedere la partita e finire di analizzarla domani. Poi, bisogna raccogliere informazioni sulla S.F. Loano”.

“Sapevamo che loro gestiscono bene nella prima parte di campo quindi abbiamo scelto di non fare pressioni dispendiose. Quando abbiamo consolidato il gioco nella loro metà campo abbiamo fraseggiato bene e con qualità. Galatolo e Preti hanno fatto una partita straordinaria come tutta la squadra. Nei primi venti minuti loro hanno fatto molto meglio ma noi poi siamo cresciuti facendoci preferire nella ripresa”.

