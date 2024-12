Solo con la luce del giorno si potrà fare chiarezza sulle origini del rogo che dalle 17 di questo pomeriggio sta interessando una vasta porzione di bosco e vegetazione in prossimità della costa in località Carpeneggio, in prossimità della costa tra Bonassola e Framura. Le prime segnalazioni sono arrivate nel tardo pomeriggio facendo mobilitare uomini, mezzi, i Vigili del fuoco da Brugnato, i Vigili del fuoco volontari di Levanto e l’antincendio boschivo.

