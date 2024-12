Dare piena attuazione anche in Liguria alla legge sull’abbattimento delle liste d’attesa. Con questo obiettivo oggi a Roma l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha incontrato il Sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato e il Direttore della Programmazione del Ministero della Salute Americo Cicchetti. Si è ribadita la necessità di dare garanzia ai cittadini dell’erogazione della prestazione anche con il ricorso alle prestazioni in intramoenia e delle strutture private accreditate e dell’istituzione un Cup unico regionale per mettere a disposizione sia le prestazioni erogate dal pubblico sia le prestazioni erogate dal privato accreditato.

L’articolo Liste d’attesa sanità: l’assessore regionale Nicolò ha incontrato il sottosegretario Gemmato proviene da Città della Spezia.

