Metti la sicurezza al volante con la Motorizzazione Civile. Mattinata di aggiornamento delle norme sulla circolazione

La sicurezza stradale è un tema importante a livello locale che richiede un lavoro continuo di prevenzione e di aumento della consapevolezza per tutti gli utenti della viabilità. Il progetto “Metti la sicurezza al volante” promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Direzione generale territoriale del Nord Ovest si rivolge principalmente a due fasce di età molto diverse, ma particolarmente delicate: quella dei giovani neopatentati e quella degli over 65, con le iniziative complementari “Drive Silver – Drive Safety” e “2 Ruote Sicure”. Stamani si è svolto alla Spezia in Confartigianato il seminario di aggiornamento e prevenzione sulla sicurezza al volante presso la sala Marino Banci. “Non possiamo che essere onorati – ha dichiarato Nicola Carozza, Responsabile Confartigianato Trasporti – della scelta della Motorizzazione Civile di condividere con noi quest’importante attività formativa. Abbiamo così conciliato la possibilità di informare gli imprenditori e i cittadini sulle novità del nuovo codice della strada, parlato dei nuovi dispositivi come gli Adas, che spesso vengono disattivati o ignorati, così come le nuove normative. Un percorso formativo per aumentare la consapevolezza, riducendo così il rischio di incidenti”. Oltre al Direttore della Motorizzazione Civile della Spezia Massimiliano Tripoli e Sabrina Battaglini, F.A.C. – Capo Settore Patenti e Ostativo, nel corso della mattinata sono intervenuti: Daniela Frisone (psicologa del traffico) su consapevolezza e corretta percezione del rischio nei conducenti, modificazioni percettive cognitive emotive alla guida di un mezzo connessa all’età, modificazioni delle prestazioni di guida, programma specifico di allenamento della mente per stimolare le capacità psicologiche connesse con la guida; Valerio Fiorentini su patenti (punti, validità, lettura del documento, sospensione breve), rotatoria, ADAS (dispostivi che aiutano i conducenti a migliorare la guida); Roberto Rizzo su distanza di sicurezza, alcool e droghe, sistemi di ritenuta per bambini, utilizzo luci. Hanno partecipato all’attività seminariale con interventi e domande Manlio Faridone, Presidente Anap, Stefano Ciliento, Presidente Confartigianato Trasporti e Ivano Cappelli, Presidente Ncc. Al termine della mattinata i partecipanti sono stati sottoposti ad un test prova per autovalutare quanto appreso nel corso della mattinata ed hanno ricevuto molti simpatici gadget.

