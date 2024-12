Morte Renato Zunino: i ricordi e i messaggi di cordoglio dal mondo politico e dalle associazioni del territorio

Celle Ligure. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore a seguito della morte di Renato Zunino, ex sindaco di Celle Ligure, ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in mare, nei pressi dello svincolo autostradale della città, sotto Passeggiata Pertini.

“A nome mio e della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per l’improvviso decesso di Renato Zunino. Sindaco di Celle Ligure per sei mandati, consigliere provinciale e presidente dell’Anpi di Savona, Zunino è sempre stato uomo impegnato nelle istituzioni e nell’associazionismo. Alla famiglia, ai colleghi e ai suoi cari, le più sentite condoglianze” Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci appresa la notizia del decesso dell’ex sindaco di Celle Ligure Renato Zunino.

