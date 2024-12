Nuovo palco di Piazza del Popolo ad Albenga, il Comune: “Gioiello tecnologico e architettonico”

Albenga. Il nuovo palco di Piazza del Popolo “rappresenta un progetto innovativo che unisce estetica, funzionalità e tecnologia all’avanguardia. Non si tratta solo di un’opera architettonica di grande impatto visivo, ma anche di un progetto per rispondere con precisione alle esigenze di artisti e tecnici specializzati in audio, luci e video”, lo fanno sapere dall’amministrazione comunale ingauna.

Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, “il nuovo palco è unico in Liguria: elimina la necessità di far passare cavi e canaline sopra il piano di calpestio della piazza, garantendo così un ambiente più sicuro e ordinato per eventi di ogni genere”.

