Pasta pop e cashback, si rinnova la partnership tra Coop Liguria e la cooperativa sociale il Cesto

Genova. Coop Liguria e Cooperativa Sociale il Ce.Sto, presso lo spazio dell’area archeologica dei Giardini Luzzati a Genova, hanno presentato oggi una partnership tra le due realtà, una sinergia destinata a “rafforzare i valori di entrambe le cooperative e la missione cooperativa stessa”.

Si tratta del progetto Pasta Pop che ha il fine ultimo di garantire un pasto completo ad un prezzo popolare, accessibile a tutti: Coop Liguria fornisce gratuitamente pasta e passata di pomodoro, due ingredienti semplici ma che consentiranno una preparazione a basso costo accessibile a tutti a cui penserà il Cesto, che inserirà il piatto in un menù popolare, con acqua e caffè, ad un prezzo calmierato, di 4€ complessivi per i soci dei Giardini Luzzati e di 5€ per tutti.

