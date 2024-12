Pegli, inaugurata la nuova area fitness nel parco di Villa Rosa

Genova. Giù i veli questa mattina sulla nuova area fitness outdoor gratuita realizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Genova, in collaborazione con il Municipio VII Ponente, all’interno del parco pubblico di Villa Rosa, a Pegli.

Quattro le attrezzature ginniche di libera fruizione per la cittadinanza, pensate per allenare diverse parti del corpo, dotate di pannelli informativi e di un sistema di Qr-Code integrato, e installate in una zona del parco facilmente accessibile da entrambi gli ingressi del parco.

