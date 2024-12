Pietra Ligure sconfitto ma a testa alta. Cocco: “Partita che reputo un picco della stagione, nulla da rimproverare”

Il Pietra Ligure perde 2 a 1 lo scontro diretto in trasferta contro il Celle Varazze. I biancocelesti scivolano così a -8 dalla capolista Rivasamba. “Ma nulla è precluso a questa squadra se gioca così”. Potrebbe essere questo, in sintesi, il pensiero di mister Matteo Cocco. L’allenatore si è detto più che soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

“Nulla da rimproverare ai miei ragazzi – commenta -. Abbiamo fatto una partita seria, qualitativa e di una compattezza fuori dal comune dal punto di vista difensivo. I calciatori hanno disputato una partita di personalità senza appellarsi ad assenze che ci hanno tolto qualcosa in questo periodo. Non abbiamo meritato la sconfitta. C‘è gente che ha fatto i salti mortali per giocare questa partita. Sarei disonesto se rimproverassi qualcuno. Niente di negativo da segnalare“.

