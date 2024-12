Ponti, passerelle e rotatorie: prosegue la riqualificazione della viabilità di Bradia

Con l’affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo ponte sul Calcandola prosegue l’ampio progetto di riqualificazione infrastrutturale del quartiere di Bradia a Sarzana che comprende la realizzazione di varie opere pubbliche per avvicinarlo al centro e al tempo stesso dare respiro alle esigenze di parcheggio della città. Il tutto per un investimento di oltre 6,5 milioni di euro, di cui circa 5,5 milioni di euro da finanziamento regionale e 1 milione del Comune.

Il primo a essere messo in atto è stato l’intervento di riqualificazione del ponte della Budella che ne ha visto il ripristino strutturale a cui è seguita la ristrutturazione della struttura, dei pilastri e l’installazione della nuova ringhiera con la stesura di un sistema elastomerico impermeabilizzante carrabile per la soletta in cemento armato per un investimento di 120mila euro di cui 114mila da contributo regionale e 6.000 cofinanziati dal Comune. Poi è stata la volta della riqualificazione del sistema viabilistico con la realizzazione della rotatoria di via Paradiso per il miglioramento della viabilità della zona, garantendo un accesso più agevole e sicuro agli impianti sportivi, a cui è seguita l’asfaltatura proprio dei via Paradiso: totale investimento 396.275 euro di cui 389.975 da contributo regionale e 6300 finanziati dal Comune

E’ ancora in fase di ultimazione la realizzazione della passerella ciclo-pedonale che andrà a collegare lo stadio Miro Luperi con viale Alfieri e la pista ciclabile sul Canale Lunense, qui l’investimento è di 492.500 euro di cui 467,875 da contributo regionale e 24.625 cofinanziato dal Comune.

