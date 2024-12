Tre presentazioni in otto giorni e un’esposizione temporanea. E’ tempo di “Postcards from La Spezia #2”, progetto di Alessandro Ratti, con testi di Francesco Maria Terzago, che nel 2024 propone la sua seconda collezione in mostra da oggi al Distrò. Venerdì 6 dicembre alle 18.30 la presentazione della nuova collezione alla libreria Liberi Tutti, poi altro evento il 12 dicembre alla Skaletta Rock Club e il 14 al Birrificio del Golfo. Un oggetto tipografico, un leporello a tiratura limitata di 200 copie, che nei colori, nelle scelte tipografiche e nel suo formato, echeggia in modo stridente prodotti analoghi di epoca decò per un totale di 5 cartoline. Oltre alle illustrazioni di Alessandro Ratti che rappresentano luoghi della città in cui è in atto una contesa degli immaginari “Postcards from La Spezia #2” propone, sul retro di ogni cartolina, didascalie perturbanti. Brevi narrazioni sarcastiche di Francesco Maria Terzago che imitano lo stile celebrativo dei primi anni del secolo scorso.

L’articolo “Postcards from La Spezia”, pronta la nuova collezione. In mostra da oggi, tre presentazioni in pochi giorni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com