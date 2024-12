Primo incontro tra il presidente Bucci e i sindacati confederali: al centro sanità, occupazione e infrastrutture

Genova. Si è tenuto oggi il primo incontro tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Rapporti con le Organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti con le rappresentanze dei sindacati confederali della Liguria. Erano presenti il segretario regionale della Cisl Luca Maestripieri, il subcommissario della Uil Liguria Luca Cerusa, il segretario generale Uiltucs Liguria Riccardo Serri e il segretario regionale della Cgil Maurizio Calà.

“È stato un incontro fruttuoso, che pone le basi per una collaborazione stabile e duratura sui temi più rilevanti per il futuro della nostra regione. Il nostro obiettivo, lo abbiamo ribadito, è quello di lavorare insieme con le sigle sindacali per portare risultati concreti per i cittadini liguri e lo sviluppo del territorio – hanno detto Bucci e Ripamonti – Tra i temi affrontati, quello della sanità, delle infrastrutture, sia quelle in corso di realizzazione che quelle previste, ovviamente quello del lavoro, ma anche ambiente e PNRR. Le infrastrutture sono strategiche, e sono l’elemento che porterà risorse straordinarie in termini di finanziamenti e di occupazione nei prossimi anni”.

