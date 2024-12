Liguria. “Sono onorata dell’importante nuovo incarico che mi è stato affidato e che svolgerò con impegno nell’interesse dei liguri e del nostro territorio”. Lo ha dichiarato Sara Foscolo, 51 anni, nominata presidente del Gruppo Lega Liguria-Salvini in Regione Liguria.

“Ringrazio per la fiducia i colleghi consiglieri Alessio Piana e Armando Biasi con i quali mi sono già messa al lavoro per lo sviluppo del nostro territorio e per portare avanti nel miglior modo possibile le istanze dei liguri”.

