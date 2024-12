A Savona arriva il progetto Sbam, sostegno al reddito da 350 euro per i lavoratori del turismo: domande al via dal 5 dicembre

Savona. Il mondo del turismo investe sulla crescita dei propri addetti e mette a disposizione 350 euro per tutti coloro, che decideranno di frequentare un corso di formazione per acquisire nuove competenze da mettere in campo nella prossima stagione turistica. Arriva a Savona il progetto SBAM: Strumenti della Bilateralità per l’Avanzamento lavorativo e il Miglioramento personale.

“Si tratta di una nuova opportunità per il sostegno al reddito di bagnini, camerieri, cuochi, personale addetto alle camere degli hotel e molte altre figure ancora, che potranno sfruttare questi mesi invernali per specializzarsi e accrescere le proprie competenze personali – spiega il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra -. L’obiettivo è tornare al proprio impiego la prossima stagione con nuove caratteristiche. L’iniziativa prevede che ogni lavoratore possa ottenere 350 euro, tramite buoni spesa, impegnandosi nel frequentare e portare a termine un percorso formativo di almeno 30 ore per acquisire una maggiore professionalità”.

