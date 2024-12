Sfatare il tabu Ferraris: è l’obiettivo del Genoa nella gara contro il Torino in programma sabato prossimo alle 15. Non ci sarà Vogliacco squalificato e le opzioni per Vieira sono Maturro e Vasquez.

Nella conferenza stampa odierna il tecnico francese non ha sciolto i dubbi: “Mi prendo tutta la giornata di domani per decidere chi mettere in campo ma entrambi hanno lavorato bene”.

