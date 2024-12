Calore e sorrisi per Colak e Soleri: “Dopo il Palermo abbiamo ripreso con tanta voglia di tornare a vincere”

Tanta folla e tanto calore nel freddo dicembre spezzino per Antonio Colak ed Edoardo Soleri, protagonisti nel tardo pomeriggio di oggi del primo evento di ‘Meet and Greet’ dell’anno con i tifosi dello Spezia. I due attaccanti hanno avuto l’opportunità di incontrare i supporter delle Aquile, che gli hanno rivolto decine di domande, scambiando qualche chiacchiera e scattando qualche selfie. Anche qualche regalo per i due bomber, disegni da alcuni bambini che hanno voluto incontrare i due attaccanti dello Spezia, molto disponibili con chi si è presentato allo store di Piazza Sant’Agostino.

Poi il momento di qualche battuta, a pochi giorni dalla sfida del Cittadella e dopo la prima sconfitta stagionale contro il Palermo. “Abbiamo continuato ad allenarci nello stesso modo, pensando solo alla prossima partita”, ha detto Antonio Colak. “Quando abbiamo ripreso martedì ci siamo detti che domenica ci sarebbe stata una nuova gara in cui dovevamo fare meglio rispetto a quanto fatto a Palermo. Giochiamo in casa, con i nostri tifosi, vogliamo prendere i tre punti”. Dello stesso avviso anche Edoardo Soleri, che ricalca le parole del compagno: “Quando siamo ritornati al campo ci siamo messi a lavorare per cercare di ritrovare la vittoria. Sappiamo quanto sia importante la continuità in questo campionato e domenica affronteremo una squadra difficile come il Cittadella. Ci stiamo preparando al meglio per portare a casa i tre punti”.

