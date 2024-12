Calvari: sostituiti gli infissi al “Lascito Cuneo”, costa 50.000 euro

Dal Lascito Cuneo

Sostituzione dei serramenti dell’edificio del Lascito Cuneo a Calvari. L’intervento è avvenuto in questi giorni. L’intervento di sostituzione degli infissi dell’edificio del Lascito Cuneo di Calvari, del costo complessivo di circa 50mila euro, rientra nei progetti finanziati in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con il quale sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile.

» leggi tutto su www.levantenews.it