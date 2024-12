Canile abusivo a Sarzana, inizia il processo per maltrattamenti animali

L’Associazione Stop Animal Crimes Italia, costituita parte civile e assistita dall’avvocato Giulio Muceli del foro di Cagliari, seguirà il processo a carico della persona che a maggio è stata oggetto di un sequestro di 50 cani e deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento animali, per aver detenuto i cani in condizioni di maltrattamento ovvero tra le proprie feci cagionando un focolaio di leptospirosi trasmissibile all’uomo. Inoltre, il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura di La Spezia a novembre, riguarda anche l’accusa di inosservanza dei provvedimenti imposti dall’Autorità in quanto non ottemperava all’Ordinanza del Sindaco di Sarzana che aveva ordinato operazioni di derattizzazione e disinfestazione dell’area canile.

I cani erano quasi tutti lagotti e sprovvisti di microchip. Queste realtà abusive – prosegue l’associazione in una nota – sono a centinaia in tutta Italia e seppur la responsabilità delle modalità di detenzione degli animali sono ascrivibili al proprietario è anche vero che, forse, una maggiore vigilanza da parte dei Sindaci e delle ASL veterinarie potrebbe limitare simili realtà. Intervenire subito nella repressione di canili e allevamenti abusivi dove animali vivono in condizioni fatiscenti è il solo modo di non trovarsi poi a dover sistemare decine di cani ovvero evitare che soffrano maltrattamenti. Il nostro appello, quindi, oltre l’impegno di seguire il processo per assicurare una pena adeguata che impedisca alla imputata un domani di allestire nuovamente un canile o allevamento, è quello rivolto alle istituzioni di una maggiore attività preventiva.

