Dalla giunta regionale via libera al “Consiglio superiore della sanità ligure”

Via libera della Giunta regionale all’istituzione del “Consiglio Superiore della Sanità Ligure” (CSSL). Il Consiglio rappresenterà un supporto al Presidente Marco Bucci e all’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò per le attività sanitarie e sociosanitarie, in particolare nelle decisioni in ambiti a elevato contenuto tecnico. Con un successivo decreto del Dipartimento Area Salute verrà individuato, su indicazione del Presidente e dell’Assessore alla Sanità, il coordinatore e, su sua proposta, i componenti per le aree di interesse.

Le aree di interesse per le funzioni consultive del Consiglio Superiore della Sanità Ligure sono state individuate in questi ambiti: Chirurgia, Internistica, Testa collo, Emergenza Urgenza, Medicina dei servizi, Diagnostica per immagini, Oncoematologia, Materno infantile, Farmacologia/Farmaceutica, Professioni sanitarie, Medicina distrettuale e del territorio, Veterinaria. Al fine di poter fornire il proprio parere al presidente e all’assessore, il CSSL e il suo coordinatore possono avvalersi di professionalità ulteriori quali, ad esempio, rappresentanti di associazioni di pazienti, terzo settore. Il “Consiglio Superiore della Sanità Ligure” è composto da un Coordinatore e da professionalità diverse e multidisciplinari, la cui attività verrà svolta a titolo gratuito.

