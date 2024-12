“Fermate i tir della morte prima che sia tardi”, la protesta dei motociclisti contro i mezzi pesanti in Aurelia

Genova. “Ogni volta che passiamo di lì, ad ogni curva ci troviamo di fronte alla morte. Non è possibile che nessuno faccia nulla, bisogna fermare questi comportamenti assassini“. Questo lo sfogo di alcuni motociclisti che tornano a denunciare la situazione nel tratto tra Voltri e Arenzano della Aurelia, l’arteria che attraversa la nostra regione e che spesso diventa una “autostrada bis” vedendo sfrecciare ad ogni ora del giorno e della notte tir e mezzi pesanti.

Camion che troppo spesso, vuoi per necessità di servizio, vuoi per leggerezza, la fanno da padroni, mettendo a rischio sé stessi e, soprattutto, automobilisti e motociclisti di passaggio con manovre al limite del codice penale. “Abbiamo monitorato la situazione per settimane – ci racconta Anna Maria – abbiamo raccolto del materiale video e delle foto che testimoniamo la disinvoltura con cui questi mezzi sfrecciano sull’Aurelia, tagliando le curve e ingombrando spesso entrambe le corsie“.

» leggi tutto su www.genova24.it