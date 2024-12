Giunta Bucci, il primo atto è il “Consiglio superiore” di Bassetti. E arrivano 7 milioni in più per la sanità

Genova. Via libera al Consiglio superiore della sanità ligure e a una variazione di bilancio da 96 milioni per la sanità provenienti dal riparto del fondo nazionale. Sono i principali provvedimenti tra quelli approvati nella prima seduta ufficiale della giunta Bucci in Regione Liguria.

“Il Consiglio – spiega la Regione in una nota – rappresenterà un supporto al presidente Marco Bucci e all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per le attività sanitarie e sociosanitarie, in particolare nelle decisioni in ambiti a elevato contenuto tecnico“. A coordinarlo sarà Matteo Bassetti, come ha anticipato da settimane il governatore, ma la nomina formale arriverà in seguito: “Non abbiamo fatto nessun nome, al momento abbiamo solo istituito l’organo con funzioni consultive”, ha spiegato Nicolò. L’atto ufficiale sarà un decreto del dipartimento area salute “su indicazione del presidente e dell’assessore alla sanità”. I componenti verranno individuati nello stesso modo “su proposta” di Bassetti (che li aveva già annunciati).

