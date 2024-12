Il Viminale dichiara guerra alle key box: a Genova oltre 10.000 appartamenti interessati

Genova. Non si placa il dibattito sulle nuove norme relative agli affitti brevi che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2025. Le principale novità, oltre alla necessità di avere il codice identificativo nazionale, sono il divieto di utilizzare le tanto contestate key box, le scatole munite di codice numerico che consentono di effettuare il check-in in autonomia, senza la presenza fisica del titolare della struttura, e l’obbligo di identificazione diretta per chi prenota un bed&breakfast, un appartamento o una stanza con le piattaforme elettroniche.

A stabilirlo è una circolare il dipartimento della Pubblica Sicurezza che, con l’avvicinarsi del nuovo anno, ha inevitabilmente suscitato una bufera di polemiche. Anche a Genova infatti le key box sono diventate ormai parte integrante dell’arredo cittadino, proliferando come funghi ai lati di portoni e cancelli. E se c’è chi da tempo chiede che vengano regolamentate – e con esse anche l’impiego degli appartamenti come case vacanza, con conseguente penuria di case da adibire ad abitazione stabile – c’è chi invece è preoccupato per le ricadute che il divieto di usarle potrà avere sul comparto turistico e ricettivo.

