La protesta dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale: “Sciopero generale il 13 dicembre”

Genova. Sciopero e presidio dei lavoratori di Ansaldo Energia, giovedì mattina, in concomitanza con l’assemblea pubblica che Confindustria ha organizzato proprio nelle officine di Ansaldo. Alla base della protesta, il mancato rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.

“Il contratto metalmeccanico è il più importante contratto collettivo in Italia – ha detto Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Liguria – mette al centro l’aumento del salario, che i lavoratori metalmeccanici negli anni ormai hanno perso. La lotta è per recuperarlo, c’è una trattativa in corso che si è interrotta a novembre e oggi comincia la risposta dei metalmeccanici, con le due ore di sciopero dei lavoratori Ansaldo durante l’assemblea pubblica di Confindustria”.

» leggi tutto su www.genova24.it