Maxi asfaltatura a Coronata: dodici giorni di lavori notturni, divieti di sosta e senso unico alternato

Genova. Dodici giorni di disagi aspettano i residenti di Coronato, l’iconico quartiere collinare della Val Polcevera che vedrà l’attivazione di un primo cantiere notturno che riasfalterà parte della omonima strada.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione civica, infatti, i lavori, condotti da Aster, partiranno il prossimo 9 dicembre per concludersi il 22 dicembre: come di evince dalla mappa allegata, l’area cantiere sarà compresa tra l’intersezione con via Giuseppe Calassanzio e il civico 99 di via Coronata.

» leggi tutto su www.genova24.it