Celle Ligure. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Renato Zunino, il 75enne ex sindaco di Celle Ligure, ritrovato cadavere in mare sotto lo svincolo autostradale, sotto la Passeggiata Pertini, nella stessa zona in cui era stato avvistato l’ultima volta.

Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio, dopo che per diverse ore non si avevano più notizie dell’ex primo cittadino, fino alla tragica scoperta.

