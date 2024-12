E’ ancora attivo l’incendio divampato ieri pomeriggio a Carpeneggio, in prossimità della costa tra Bonassola e Framura. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per arginarlo e ora una squadra proveniente dalla Spezia prenderà le redini dando il cambio al turno smontante. Il rogo si era generato ieri pomeriggio poco dopo le 17 interessando una vasta porzione di bosco e vegetazione in prossimità di quel tratto di riviera. Le prime segnalazioni sono arrivate nel tardo pomeriggio facendo mobilitare uomini, mezzi, i Vigili del fuoco da Brugnato, i volontari di Levanto e l’antincendio boschivo. La foto è stata scattata nella notte dagli operatori, clicca qui per le altre.

L’articolo Notte di lavoro, incendio ancora attivo. Vigili del fuoco sul posto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com