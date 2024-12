Pallanuoto M/ Euro Cup, Szolnok – Pro Recco 10-15; sesta vittoria su 6 incontri

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco chiude il girone di Euro Cup con un’altra vittoria, la sesta in sei gare: i biancocelesti battono anche il Szolnok per 10-15 con i poker di Condemi e Iocchi Gratta, protagonisti in una serata che vede i campioni d’Italia scappare nella seconda metà di partita dopo l’8-8 dei primi sedici minuti. Agli ottavi di finale – sorteggio mercoledì 11 Dicembre – affronteranno una tra Waspo Hannover, Dinamo Tbilisi, Vasas e Primorac Kotor, tutte formazioni che scendono dalla Champions League.

» leggi tutto su www.levantenews.it