“Qui è altrove: buchi nella realtà”, un documentario sul progetto di teatro in carcere “Per Aspera ad Astra”

Giovedì 12 dicembre verrà proiettato anche alla Spezia “Qui è altrove”, il film diretto da Gianfranco Pannone e realizzato con il sostegno di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e con il patrocinio di Associazione Antigone. Il documentario racconta l’esperienza del progetto di teatro in carcere “Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” partendo dalla masterclass che si tiene ogni anno a Volterra sotto la guida di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza.

Il progetto“Per Aspera ad Astra”, promosso da Acri e sostenuto da dodici Fondazioni di origine bancaria, nasce propriodall’esperienza ultratrentennale della Compagnia della Fortezza di Volterra. Giunto alla settima edizione, “Per Aspera ad Astra” è in corso oggi in 16 carceri italiane, dove realizza innovativi e duraturi percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro, che hanno coinvolto complessivamente oltre mille detenuti , grazie al lavoro di 16 compagnie teatrali che condividono l’approccio e la metodologia di intervento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com