Rapallo: “La scuola al contrario”, la replica di Fratelli d’Italia al Pd

Da Fratelli d’Italia Rapallo

E’ desolante l’arroganza con cui una fazione politica evidenzi la sua mancanza di democrazia, disponibilità al confronto e rispetto per le idee altrui. Addirittura si vuole impedire che si eserciti la libertà di espressione culturale boicottando la presentazione di un libro “La scuola al contrario” di Paola De Franceschi, con la prefazione del Generale Vannacci (che pure non è di FdI) ma che offre uno spunto per la disamina di cose serie. L’importante per il PD è essere contro, vietare il dibattito. Spiace ancor più che vada di mezzo una storica presenza locale che mai si è schierata a favore di forze politiche, ma che per generosa amicizia, ha gentilmente messo a disposizione la sala. Ci dispiace di averli messi in difficoltà con voci malefiche come quelle che si sono levate. Ma la posizione espressa dal PD evidenzia come questi sia nemico della socialità e della discussione culturale, o almeno di chi la pensa diversamente da loro; e dire che nel nome del partito hanno scritto democratico, magari ne approfondiscano la semantica.

