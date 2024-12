Ruba un’auto durante la festa patronale a Carcare: 42enne denunciato dai carabinieri

Carcare. È durata mesi e ha coinvolto vari reparti dell’Arma l’indagine che ha portato i Carabinieri della Stazione di Carcare, grazie a professionalità e una brillante intuizione, ad individuare il presunto responsabile del furto di un’autovettura avvenuto nel corso dei festeggiamenti patronali tra il 28 e il 29 giugno 2024.

La proprietaria aveva posteggiato la sua FIAT Multipla in pieno centro cittadino, per prendere parte ai festeggiamenti ma, una volta tornata a recuperarla, aveva scoperto che l’auto era stata rubata, approfittando del trambusto e della distrazione causata dai fuochi d’artificio. Alla settantenne savonese non era rimasto che sporgere denuncia ai Carabinieri di Carcare, disperando che sarebbe servito a qualcosa se non a formalizzare la perdita di possesso del veicolo.

