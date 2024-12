Savona Capitale della Cultura, le “Nuove rotte” del marketing viaggiano in 27 container brandizzati pronti a sbarcare nelle città partner

Savona. All’interno del dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027 è presente un tema che guarda al futuro, all’innovazione e alla condivisione. Si tratta delle “Nuove rotte” per il marketing culturale e, in particolare, per la comunicazione innovativa delle Capitali della cultura.

In collaborazione con il corso di laurea in Digital Humanities, Savona sta già sviluppando linguaggi e attività specifiche, sia verso i residenti sia verso i “cittadini temporanei”, vale a dire turisti, lavoratori, studenti, nomadi digitali. “Da una parte vogliamo continuare e rendere più capillare quel percorso di grande partecipazione che ci ha caratterizzato; dall’altra, raccontare una nuova città, che si propone come luogo dove la cultura viene prodotta e condivisa, non soltanto ‘consumata’. Per questo realizzeremo un progetto iconico, in partnership con media nazionali, a partire da Rai Radiotelevisione italiana, ma con un kit di comunicazione locale” si legge nel dossier.

» leggi tutto su www.ivg.it