“Welcome to a Collective Sonic Dream”, Repetita Iuvant – Swan Seas – Misha Chylkova sul palco della Skaletta

Una serata di suoni onirici e vibrazioni potenti con tre band che offriranno visioni sonore uniche, trasformando il palco dello Skaletta Rock Club in un luogo dove musica e sogno si incontrano. L’appuntamento al circolo Arci di Via Crispi è per venerdì sera a partire dalle 22.30 con tre band e le rispettive visioni sonore in una serata unica. Giocheranno in casa i Repetita Iuvant, collaudato trio strumentale che intreccia noise, psichedelia e un’anima industrial per creare qualcosa di sorprendentemente ipnotico. Con il loro album ‘7’, hanno portato il loro pubblico in un viaggio sonoro fuori dagli schemi. Presenteranno il loro nuovo ep radice di 2, uscito a maggio. Con loro ecco Swan Seas, in arrivo da Milano, con un suono che fluttua tra le nebbie dell’indie-dream rock e le vibrazioni shoegaze anni ‘90. Con il loro album ‘Songs in the Key of Blue’, hanno dato voce a un mix di malinconia e potenza sonora che li rende una delle realtà più affascinanti del panorama italiano. Infine Misha Chylkova, fresca del debutto con ‘Dancing the Same Dance’, porta sul palco un’energia magnetica e una voce che scava dentro. Tra sonorità elettroniche raffinate e pop alternativo, ogni sua esibizione è un’esperienza intensa, fatta di introspezione e pura passione. Ingresso riservato ai soci.

